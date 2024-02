Riesentorlauf in den USA: Riesen-Rückstand für ÖSV-Ass Feller

Bester Österreicher nach dem ersten Durchgang ist Raphael Haaser. Der Tiroler büßte 1,30 Sekunden auf Marco Odermatt ein, Stefan Brennsteiner hat zur Halbzeit 2,47 Sekunden Rückstand.

Am Sonntag steht in Palisades Tahoe noch ein Slalom auf dem Programm (19/22 Uhr, live ORF1). Manuel Feller verteidigt dabei seine Führung im Slalomweltcup, der Tiroler hat in dieser Saison in seiner Spezialdisziplin schon drei Rennen gewonnen.