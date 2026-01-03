Riesentorlauf von Kranjska Gora: Rast führt, Scheib in Schlagdistanz
Auch nach dem 6. von 10 Riesentorläufen wird Julia Scheib das rote Trikot der Weltcupführenden behalten. Bisher konnte sie dreimal gewinnen, Alice Robinson ebenfalls. Die Neuseeländerin beendete den ersten Durchgang von Kranjska Gora heute Morgen nicht. Für die Steirerin Scheib ist noch alles drin.
Camille Rast in Führung
Der Schweizerin Camille Rast gelang mit Startnummer 1 und der bestne Linie ein starker erster Durchgang. Sie liegt nach der Halbzeit mit 1:01.38 in Führung.
Julia Scheib mit dem roten Trikot hatte leichte Schwierigkeiten mit dem drehenden und anspruchsvollen - von Alice Robinsons Trainer gesetzten - Lauf. Sie blieb gut 4 Zehntel hinter Rast.
"Es war ein bisschen zaghaft, ich habe versucht, keine Fehler zu machen", gab sie nach dem ersten Durchgang zu. Von der Linie sei mehr drin gewesen, die Piste ist in sehr gutem Zustand. "Camille hat das sehr gut gemacht."
Rast, die am Semmering Zweite wurde, sagte nach dem ersten Lauf: "Es ist sehr eng, ich habe das Gefühl, dass es im zweiten Durchgang noch einmal bei Null anfängt."
Vier Läuferinnen innherhalb von 8 Hunderstel
Paula Moltzan, die nach ihrem Sturz im Riesenslalom vom Semmering Ende Dezember immer noch starke Schmerzen hat, gelang ein guter Lauf, sie liegt +0,33 hinter Rast. Lara Colturi und Mikaela Shiffrin waren ebenfalls gut unterwegs (+0,37 bzw +0,38). Die drei liegen äußerst knapp vor Scheib auf den Plätzen 2, 3 und 4.
Mit 85 Hundertstel Rückstand blieb noch die Sechstplatzierte, Sara Hector unter einer Sekunde hinter Rast. Alle anderen Läuferinnen sammelten schon einiges an Verspätung.
Haaser hofft auf Top 10
Stephanie Brunner ärgerte sich, die Tirolerin kam mit einem fehlerhaften Lauf und +2,23 Sekunden Rückstand ins Ziel.
Ricarda Haaser zeigte, wie schon am Semmering, einen kämpferische Leistung. Mit +2,08 liegt sie zur Halbzeit im Mittelfeld. "Ich fühle mich topfit und will mich von Lauf zu Lauf steigern", sagt sie nach der Rücckehr von der Knieverletzung. Sie hoffe auf ein Top-10-Ergebnis im erst zweiten Rennen nach dem Comeback.
Nina Astner wollte nach dem Motto "Hopp oder Dropp" ins Rennen von Kranjska Gora starten. Sie ließ im oberen Teil viel Zeit liegen, weil sie mit dem drehenden Lauf nicht ganz zurecht kam (+3,52). Für sie reichte es diesmal nicht für die Qualifikation für den zweiten Lauf.
Franziska Gritsch hatte ebenfalls zu kämpfen, auch sie rutschte aus dem Classement.
Die große Konkurrentin von Julia Scheib um die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf, Alice Robinson, kam mit dem Kurs gar nicht klar. Sie überdrehte und schied schon im ersten Lauf aus. Damit ist klar, dass das rote Trikot bei Julia Scheib bleibt.
Den detaillierten Zwischenstand finden Sie hier. Der zweite Durchgang startet um 13 Uhr (live ORF 1)
Kommentare