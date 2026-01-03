Riesentorlauf von Kranjska Gora: Rast führt, Scheib in Schlagdistanz

Auch nach dem 6. von 10 Riesentorläufen wird Julia Scheib das rote Trikot der Weltcupführenden behalten. Bisher konnte sie dreimal gewinnen, Alice Robinson ebenfalls. Die Neuseeländerin beendete den ersten Durchgang von Kranjska Gora heute Morgen nicht. Für die Steirerin Scheib ist noch alles drin.

Camille Rast in Führung Der Schweizerin Camille Rast gelang mit Startnummer 1 und der bestne Linie ein starker erster Durchgang. Sie liegt nach der Halbzeit mit 1:01.38 in Führung. Julia Scheib mit dem roten Trikot hatte leichte Schwierigkeiten mit dem drehenden und anspruchsvollen - von Alice Robinsons Trainer gesetzten - Lauf. Sie blieb gut 4 Zehntel hinter Rast. "Es war ein bisschen zaghaft, ich habe versucht, keine Fehler zu machen", gab sie nach dem ersten Durchgang zu. Von der Linie sei mehr drin gewesen, die Piste ist in sehr gutem Zustand. "Camille hat das sehr gut gemacht." Rast, die am Semmering Zweite wurde, sagte nach dem ersten Lauf: "Es ist sehr eng, ich habe das Gefühl, dass es im zweiten Durchgang noch einmal bei Null anfängt."

Vier Läuferinnen innherhalb von 8 Hunderstel Paula Moltzan, die nach ihrem Sturz im Riesenslalom vom Semmering Ende Dezember immer noch starke Schmerzen hat, gelang ein guter Lauf, sie liegt +0,33 hinter Rast. Lara Colturi und Mikaela Shiffrin waren ebenfalls gut unterwegs (+0,37 bzw +0,38). Die drei liegen äußerst knapp vor Scheib auf den Plätzen 2, 3 und 4. Mit 85 Hundertstel Rückstand blieb noch die Sechstplatzierte, Sara Hector unter einer Sekunde hinter Rast. Alle anderen Läuferinnen sammelten schon einiges an Verspätung.