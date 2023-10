War der Maulkorb für Benjamin Raich im ORF nur ein Versehen?

"Stop" sagte plötzlich Benjamin Raich, als er live auf Sendung nach dem Abbruch der Herren-Riesentorlaufs in Sölden über den Klimawandel sprach. Das "Stop" hatte ihm jemand in seinen Ohrstöpsel gesagt, wohl die ORF-Regie. "Stopp hat es geheißen, ich soll nichts mehr sagen", sagte der Olympiasieger, vermutete technische Probleme und sah verdutzt Moderator Rainer Pariasek an, der auch nicht wusste, was das bedeuten sollte. Der Profi gab weiter an Reporterin Alina Eberstaller im Startbereich.

