Ski-Weltcup: Aus für die Team-Kombi vor dem ersten Bewerb

In der kommenden Weltcup-Saison hätte nun die Team-Kombi in Kitzbühel (Herren) und in Crans Montana (Frauen) ihre Premiere feiern sollen. In diesem Format bilden jeweils ein Abfahrer und ein Slalomläufer einer Nation ein Team und fahren ausschließlich in ihren Paradedisziplinen. Bei der Junioren-WM in St.Anton war die Team-Kombi im Jänner erstmals getestet worden.