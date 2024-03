Riesentorlauf in Åre: ÖSV-Ass Scheib ist auf Podestkurs

Julia Scheib ist auf dem besten Weg, ihr bestes Weltcup-Ergebnis zu erreichen, oder gar erstmals in ihrer Karriere aufs Podium zu fahren. Die Steirerin liegt im Riesentorlauf in Åre nach dem ersten Durchgang an fünfter Stelle und ist auf Tuchfühlung zum Stockerl.

Scheib fehlen nur 29 Hundertstelsekunden auf die drittplatzierte Italienerin Federica Brignone. Ein fünfter Rang war bislang die beste Weltcup-Platzierung der 25-Jährigen.