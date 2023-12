Schneechaos in Beaver Creek: Herren-Abfahrt verschoben

Die Jury will um 19 Uhr eine Entscheidung treffen, ob an diesem Tag noch eine Abfahrt stattfinden kann.

Es w√§re nicht die erste Absage in diesem Winter. Die Herren sind bislang √ľberhaupt erst eines von vier geplanten Rennen gefahren. Der Riesentorlauf in S√∂lden war im ersten Lauf wegen Windb√∂en abgebrochen worden. Auch die beiden Abfahrten in Zermatt-Cervinia konnten nicht durchgef√ľhrt werden.

Nur der Slalom in Hochgurgl fand programmgemäß statt: Und endete mit einem österreichischen Dreifachsieg.