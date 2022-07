Ski-Star Manuel Feller im Sommertraining: "Das hatte ich selten einmal"

Ein ÖSV-Läufer sticht aus der Riege der Slalom-Experten noch einmal heraus: Manuel Feller. Der Fieberbrunner gehört zu jenem elitären Kreis an Rennläufern, die sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf um den Sieg mitmischen können.

Die Entwicklung in den technischen Disziplinen ging in den letzten Jahren klar in Richtung Spezialistentum, aber Feller ist einer von wenigen, die beides beherrschen wie die Plätze 2 (Slalom) und 3 (Riesentorlauf) im vergangenen Winter im Disziplinweltcup beweisen.