Putin-Freund Schranz verurteilt Russlands Invasion "auf das Schärfste"

Seit langem unterhält Wintersportlegende Karl Schranz eine freundschaftliche Nähebeziehung mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Angesichts der Invasion Russlands in die Ukraine hat sich der 83-Jährige nun via Presseaussendung zu Wort gemeldet, er verurteilt den Einmarsch "auf das Schärfste".

"Niemand kann das Töten von Zivilisten in der Ukraine gutheißen und das habe ich in meinem privaten Umfeld auch klar dargelegt. Das Leid der Menschen dort und der Geflüchteten, ist unvorstellbar", heißt es in der von seiner PR-Agentur versendeten Meldung.