Ukraine-Krieg: Haas-Team trennt sich von Russen Masepin und Sponsor

Sein Sohn hätte in der Formel 1 in dieser Saison ohnehin nur als neutraler Athlet unter "Fia Flagge" starten dürfen. Zudem hätte der 23-Jährige einen Verhaltenskodex unterschreiben müssen, der unter anderem eine klare Distanzierung von den Aktionen Russlands dokumentiert.

Die Formel 1 hatte bereits zuvor den Grand Prix in Russland in diesem Jahr abgesagt. Zudem wurde der Standort komplett aus dem Rennkalender gestrichen. Der erste Grand Prix 2022 findet am 20. März in Bahrain statt.