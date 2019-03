Zwei Rennen und neun Kandidaten für die Super-G-Kugeln

Bei den Damen (Start um 10.30 Uhr) liegt die seit Mittwoch 24-jährige Mikaela Shiffrin in Führung, die in diesem Winter mit drei Siegen bei drei Starts im Weltcup eine Klasse für sich war und dazu auch noch WM-Gold in Åre geholt hat. 300 Punkte hat die Amerikanerin, auf 268 kommt die zweitplatzierte Titelverteidigerin Tina Weirather aus Liechtenstein, und auch Nicole Schmidhofer (253) darf noch hoffen. Die bedauernswerte Norwegerin Ragnhild Mowinckel, die Vierte im Rennen um die kleine Kugel, hatte sich bereits im zweiten Abfahrtstraining am Dienstag mit einem Kreuzbandriss in den Sommer verabschieden müssen.