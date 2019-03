Schmidhofer holt erste ÖSV-Damen-Abfahrtskugel seit 12 Jahren

Nicole Schmidhofer hat am Mittwoch eine lange Durststrecke der ÖSV-Damen beendet. Die 29-Jährige sicherte sich in der letzten Abfahrt der Saison in Soldeu den Gesamtsieg im Abfahrts-Weltcup und krönte sich zur ersten österreichischen Gewinnerin der kleinen Kristallkugel in dieser Disziplin seit Renate Götschl im Jahr 2007.

Mit 90 Zählern Vorsprung auf die einzig verbliebene Konkurrentin im Rennen um die Kugel, ihre Teamkollegin Ramona Siebenhofer, war Schmidhofer ins Rennen gegangen. Da Siebenhofer aber schwer patzte und mit einem großen Rückstand - auch auf Schmidhofer - das Ziel erreichte, stand die Kristallkugel-Gewinnerin bereits früh fest. Am Ende genügte der Steirerin der elfte Rang, Siebenhofer musste im Feld der 21 Starterinnen mit dem 19. Platz vorliebnehmen.

Stephanie Venier landete in Andorra an der achten Stelle und schob sich in der Abfahrts-Schlusswertung zwischen die zwei Steirerinnen, die im Endklassement 96 Punkte trennen. Damit gab es in der schnellsten Disziplin sogar einen Dreifach-Erfolg für die Damen von ÖSV-Trainer Roland Assinger.