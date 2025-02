ÖSV-Doppel-Olympiasieger bei WM nur Zuseher: "Das tut unheimlich weh"

Johannes Strolz ist eine ehrliche Haut. Wie er sich fühlt, das zeigt er. Und was er sich denkt, das sagt er. Und so machte der Vorarlberger aus seiner Riesen-Enttäuschung auch kein Geheimnis.

Der 32-Jährige scheiterte am Sonntag in der teaminternen Slalom-Qualifikation. Für den Doppel-Olympiasieger von Peking 2022 (Kombination und Teambewerb) ist im ÖSV-Aufgebot für die Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm kein Platz.

Teamkollege Dominik Raschner machte das Rennen im Dreikampf mit Strolz und Michael Matt.