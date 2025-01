Ski-Legende Reichelt vor WM: "Der ÖSV müsste beten, dass Mayer startet"

Im Slalom sieht es nicht so schlecht aus. Manuel Feller ist extrem schnell und er schaltet auch nicht zurück, obwohl er öfter ausgefallen ist. Auch Fabio Gstrein macht eine gute Entwicklung durch. Marco Schwarz kommt auch immer besser in Form. Da bin ich optimistisch. Im Riesentorlauf fehlt uns schon seit längerer Zeit die Dichte.

Ich müsste mich zuerst gescheit einfahren und an die Abfahrtsski gewöhnen. Ich würde nämlich die Ski nicht bändigen können. Körperlich wäre es sonst kein Problem, die Fahrt würde optisch gar nicht so schlecht aussehen.

Mit der Verletzung von Vincent Kriechmayr ist unser einziges Ass kein Trumpf mehr. Es wird sehr schwer für ihn, dass er fit wird. So eine Innenbandverletzung tut bei jeder Bewegung weh, und bei einem Rennen muss man zu 100 Prozent fit sein. Wenn man etwas Positives suchen will: Der Druck ist jetzt für ihn komplett weg. Aber es ist wie verhext in unserem Team, es kommt gerade alles zusammen.

An der Basis, uns fehlen die Leute. Da wurden die Fehler schon vor zehn Jahren gemacht. Schon damals hat man gesehen, dass von unten nichts daherkommt. Nach mir sind nicht viele vorne reingefahren: Marco Schwarz, Raphael Haaser. Aber bei anderen Nationen gewinnen halt schon die 2000er-Jahrgänge. Da sind wir in Österreich leider sehr weit weg.

Verraten Sie es?

Mich wundert es, dass die Österreicher, wenn sich die Möglichkeit ergibt, nicht Marco Odermatt mittrainieren lassen. Es heißt ja, dass man sich an den Besten orientieren sollte. Und die Schweizer sind halt die Besten, und der ÖSV ist gerade hintennach.

Was können wir uns also von der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm erwarten? Es bringt nichts, wenn man jetzt auf das Team hinhaut. Den Athleten kann man gar keinen großen Vorwurf machen, der ÖSV hat es in den letzten Jahren übersehen, Sachen zu ändern. Es war noch nie so einfach, sich für eine WM qualifizieren. Das ist vielleicht der größte Vorteil und Trumpf der Österreicher bei dieser WM.

Warum?

Die Erwartungshaltung in Österreich ist nach dieser Saison sehr niedrig. Der Druck wird eher gering sein, keiner erwartet sich einen Medaillenregen. Im Gegenteil: Wir sind froh über jede Medaille, die da kommen wird. Es kann eigentlich nur positiv ausgehen. Und wenn du als Österreicher bei einer Heim-WM erfolgreich sein kannst, da gibt es nichts Schöneres.