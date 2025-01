Die Analyse des Herminators: Nur 2 Medaillenkandidaten im ÖSV-Team

„Die Rennen haben in diesem Winter alle unter guten Voraussetzungen und bei super Verhältnissen stattgefunden. So viel Pech kannst du gar nicht haben. Die Zahlen belegen es ja eh. Man muss eingestehen, dass es bei einigen Athleten schon ein Zufall wäre, wenn sie in die Top fünf fahren würden.“

„Logischerweise Manuel Feller, der fährt einen schnellen Schwung. Für ihn ist der Weltcup gelaufen, da kann es für ihn richtig passen bei der WM. In den schnellen Disziplinen Kriechmayr, der war zwei Mal am Podest, ist jetzt aber verletzt. Sonst muss man klipp und klar sagen: Jeder andere wäre eine Überraschung.“

die neue Abfahrergeneration rund um Stefan Eichberger

„Er hat mich positiv überrascht, allein schon durch seine Statur bringt er viel mit. In Beaver Creek war er noch ein No Name und ist hervorragend gefahren und hat sehr unbekümmert gewirkt. Aber wenn man in Österreich ein bisschen ins Rampenlicht rückt, dann wird es für den einen oder anderen Athleten ein wenig schwieriger.“

die Gründe für die Krise

„Im Nachwuchs- und Schülerbereich brechen leider schon viele weg mit Verletzungen. Der Körper gibt das einfach nicht her, was das Material heute vorgibt. Teilweise verlieren die Leute die Lust und werfen das Handtuch. Und jetzt stehen wir da, wo wir sind. Die Köpfe rauchen jetzt eh, was man alles besser machen kann. Wahrscheinlich muss man einen eigenen Weg einschlagen, damit man in langer Zukunft wieder vorne hinkommt. Und da rede ich jetzt gar nicht von den nächsten Jahren.“