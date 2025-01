Dieser Rookie ist die österreichische Nummer 1 bei der Abfahrt in Kitzbühel

Streng genommen ist Stefan Eichberger gerade die unangefochtene Nummer 1 im österreichischen Abfahrtsteam. Er selbst würde das natürlich umgehend abstreiten, aber die Zahlen lügen nicht. Wenn heute in Kitzbühel das erste Training über die steile und eisige Bühne namens Streif geht, dann ist Eichberger jener Läufer, der von allen ÖSV-Startern in der Königsdisziplin das beste Saisonergebnis vorweisen kann: Einen sechsten Rang in Gröden.

Überholspur

„Vom ersten Einsatz im Weltcup zum ersten Punkt und dann zum ersten Top-Ten-Platz ist es sehr schnell gegangen“, sagt Stefan Eichberger, der gerade einmal neun Weltcuprennen in den Beinen hat. Seit seinem Debüt vor einem Jahr in Kitzbühel (Rang 41) ist der Steirer auf der Überholspur unterwegs.

Früher hätte man von einem wie ihm kaum Notiz genommen, aber in der sportlichen Not rückt ein ÖSV-Läufer, der halbwegs vernünftig eine Abfahrtspiste bewältigt, unfreiwillig ins Rampenlicht. „Man muss schon am Boden bleiben“, mahnt der 24-Jährige, dem es gar nicht so recht ist, dass er plötzlich den Hoffnungsträger mimen muss. „Es ist nicht alltäglich, in der ersten Saison so mitzufahren. Wenn ich in Kitzbühel in den Top 30 bin, werde ich zufrieden sein“, sagt der Steirer.