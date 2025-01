Schock in Kitzbühel: ÖSV-Hoffnung verletzt sich ohne Sturz

Im zweiten Abfahrtstraining auf der Streif musste der ÖSV den nächsten Ausfall beklagen: Felix Hacker zog sich ohne Sturz eine Knieverletzung zu und musste aus dem Steilhang mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden.

Hacker präsentierte sich zuletzt in Hochform und dominierte den Europacup nach Belieben. Erst am Montag gewann der Kärntner einen Super-G, er führt in der Europacup-Gesamtwertung sowie in den Abfahrts- und Super-G-Wertungen.