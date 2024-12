Nach vier Ausfällen: ÖSV-Star Feller kommt endlich wieder ins Ziel

Am Samstag hatte Manuel Feller nach dem Riesentorlauf wutentbrannt die Face-de-Bellevarde-Piste verlassen. Der vierte Ausfall in Serie ließ den Slalom-Weltcupsieger des letzten Winters in eine Mini-Krise manövrieren.

Einen Tag später bestand der Tiroler den ersten großen Nerventest. Im ersten Slalom-Durchgang in Val d'Isère ging Manuel Feller nicht auf Nummer sicher, sondern nahm sein Herz in die Hand: Diese mutige Fahrweise wurde mit dem dritten Platz zur Halbzeit belohnt.