Skandalrennen in Alta Badia: "Das ist respektlos gegenüber uns Läufern"

Am Sonntag herrschte rund um den Riesentorlauf-Klassiker eine Riesenaufregung .

Der Riesentorlauf in Alta Badia ist normalerweise immer ein Highlight der Weltcup-Saison. Die Läufer lieben die Bedingungen auf der berühmten Gran Risa imitten der Südtiroler Dolomiten.

Eine halbe Stunde vor dem Start war sogar unsicher, ob das Rennen überhaupt gestartet wird. Denn die Läufer drohten wegen der schlechten Pistenverhältnisse auf der Gran Risa mit einem Boykott.

"Das ist zur Diskussion gestanden", erklärt Manuel Feller. Der Streik scheiterte angeblich am Veto der Läufer Loic Meillard (SUI) und Henrik Kristoffersen (NOR), was womöglich auch mit ihren Startnummern 1 und 3 zu tun haben könnte.

Feller geht mit den Verantwortlichen hart ins Gericht. In der Vergangenheit war Alta Badia bekannt für Top-Bedingungen gewesen, "normal muss man sie lober, aber heuer ist die Piste in einem miserablen Zustand", sagt der Tiroler.