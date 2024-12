ÖSV-Star Kriechmayr nach Abfahrts-Schlappe: "Dann hau' ich den Hut drauf"

Wenn Vincent Kriechmayr richtig angefressen ist, dann neigt er zum Fatalismus. Und dann bekommt man von ihm Statements zu hören, die ein wenig irritieren und für Stirnrunzeln sorgen.

So wie etwa am Samstag nach der Abfahrt im Grödnertal, in der Vincent Kriechmayr nur sieben Läufer hinter sich lassen konnte.