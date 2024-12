ÖSV-Newcomer Eichberger: Der Aufsteiger unter den Abfahrern

„Wie ich im Ziel den Sechser auf der Anzeigetafel gesehen habe, da habe ich mir nur gedacht: Die Welt steht nicht mehr lang“, erklärte Stefan Eichberger.

Die Karriere des 24-Jährigen hat in diesem Winter eine rasante Entwicklung genommen. Stefan Eichberger ist auf die Überholspur ausgeschert und hat etwas geschafft, was arrivierten Läufern wie Vincent Kriechmayr oder Stefan Babinsky nicht gelungen ist: In allen vier Speedrennen in dieser Saison Weltcuppunkte zu sammeln.

Als Novize wohlgemerkt, der die Strecken in Beaver Creek und in Gröden zuvor nur vom Hörensagen gekannt hat.