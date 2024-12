Was sich ÖSV-Frauen-Coach Assinger für 2025 wünscht

Wie Siege schmecken, das weiß Katharina Liensberger . „Sie will diesen Geschmack wieder“, sagt ÖSV-Frauen-Cheftrainer Roland Assinger . Siegeshungrig? „Ja, das bin ich“, sagt Liensberger nach ihrem dritten Platz beim Slalom am Semmering am Sonntag. „Weil es einfach gut anfühlt, sich in dieser Sphäre bewegen zu können.“

Katharina Liensberger hat hier am Hausberg der Wiener an diesem Wochenende einiges durchgemacht. Am Ende konnte sie strahlen – fast wie in den besten Zeiten. Nach einem verpatzten ersten Lauf im Riesentorlauf am Samstag und einem durchwachsenen ersten Lauf am Sonntag im Slalom nahm sie sich im zweiten Slalomdurchgang ein Herz und griff voll an: „Es war am Limit, genau das wollte ich“, sagte sie danach im Zielraum.

Der Schlüssel: Vertrauen in die eigenen Schwünge. Das Ergebnis: das 17. Weltcuppodium für die 27-jährige Vorarlbergerin.