Ski-Superstar Petra Vlhova zu Gast am Semmering: "Brauche noch Zeit"

Sie und US-Star Mikaela Shiffrin sind die großen Abwesenden am Start am Hirschenkogel. Die beiden seien in Kontakt, erzählt Vlhova. "Manchmal lachen wir darüber, dass wir gerade beide zuhause bleiben müssen."

Petra Vlhova ist zurück im Weltcup. Doch vorerst - aufgrund ihrer Knieverletzung - nur als Zuschauerin. Am Sonntag ließ sich die Slowakin beim Weltcupslalom am Semmering blicken, wo üblicherweise Hunderte Fans ihretwegen aus der Slowakei anreisen.

Vlhova zog sich im Jänner in Jasna einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und ist am Weg zurück. Eigentlich wollte sie diese Saison wieder mitfahren, doch ganz reichte es noch nicht: "Mein Knie ist ok. Nicht perfekt, denn sonst würde ich hier am Start stehen und nicht im Zielbereich", sagte Vlhova ein bisschen wehmütig. "Man kann die Dinge nicht anschieben. Manchmal muss man geduldig sein." Sie habe noch Beschwerden und manchmal Schmerzen im verletzten Knie, habe zuletzt Probleme mit dem Knorpel gehabt. "Ich brauche noch Zeit, um Kraft aufzubauen. Wir schauen von Tag zu Tag."