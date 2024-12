Katharina Hubers Ausfall beim Riesentorlauf am Semmering am Samstag ging in den sozialen Medien viral. "Shit happens", sagte sie mit einem aufgeschürften Gesicht, das sie mit Wundsalbe pflegt und versuchte, das Erlebte schnell abzuhaken: "Am Start im Slalom am Sonntag war ich schon g'scheit nervös", gab sie zu. "Das war für mich fast das Herausforderndste."