Aus im zweiten Durchgang: Odermatt vermasselt die perfekte Saison

Marco Odermatt hat die perfekte Weltcup-Riesentorlaufsaison verpasst. Der Schweizer schied beim Alpinski-Finale in Saalbach-Hinterglemm als Führender nach dem ersten Durchgang im zweiten aus.

Der vor Meillard letzte Riesentorlaufsieger, der nicht Odermatt hieß, war der Kärntner Marco Schwarz am 25. Februar 2023 in Palisades Tahoe. Saisonübergreifend zwölfmal in Folge hatte Odermatt zugeschlagen. Das Riesentorlauf-Kristall gewann er mit 432 Zählern Vorsprung auf Meillard, bester Österreicher wurde im Disziplinranking Feller als Neunter.

„Logisch überwiegen momentan die negativen Emotionen, das ist klar, wir sind alles Sportler, die gewinnen wollen. Wenn man gewinnen will, muss man riskieren. Dann kann mal ein Fehler passieren. Ein unnötiger“, sagte Odermatt. Der Druck habe keine Rolle gespielt, er sei nicht nervös, sondern voll motiviert gewesen. Er werde angesichts der Wettervorhersagen mit Regen in den kommenden Tagen eher wenig trainieren, ehe dann noch die zwei Speedrennen auf dem Programm stehen.

Sieger Meillard fand das Ausscheiden seines Landmannes „schade“, nach so vielen Podesträngen sei dies aber sicher verschmerzbar. Er selbst war froh, dass er es geschafft habe, im Saisonverlauf die Performance-Richtung nochmals zu drehen. Für den 27-Jährigen war es der vierte Karriereerfolg.