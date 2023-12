Speed-Auftakt der ÖSV-Frauen: "Wir sind in Podiumsnähe"

Dafür, dass Nina Ortlieb nach ihrer letzten schweren Knieverletzung verkündet hatte, in Zukunft in den Abfahrtstrainings nicht mehr auf Teufel komm raus fahren zu wollen, war sie die letzten Tage in St. Moritz richtig forsch zugange. Wenn jemand mit angezogener Handbremse und einer gewissen Zurückhaltung in den Trainingsläufen auf die Ränge 3 (Mittwoch) und 1 (Donnerstag) rast, dann hat das schon eine gewisse Aussagekraft.

Die 27-jährige Vorarlbergerin ist auch die letzte Österreicherin, die ein Weltcuprennen gewinnen konnte, nämlich den Super-G von Kvitfjell (5. März 2023), trotzdem übt sich der neue ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger vor dem Super-G am Freitag in St. Moritz (10.30 Uhr, live ORF1) in Zurückhaltung. „Die Topfavoritinnen sind andere.“