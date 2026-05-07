Wintersport

Rückkehr in den Weltcup: Abfahrt und Super-G in Saalbach-Hinterglemm

In Saalbach-Hinterglemm werden am 27. und 28. Februar 2027 eine Abfahrt und ein Super-G der Männer durchgeführt.
07.05.2026, 12:17

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Die Kulisse beim WM-Slalom 2025

Der alpine Ski-Weltcup-Kalender für die kommende Saison nimmt Form an und bringt Saalbach-Hinterglemm zurück ins Renngeschehen. Auf der WM-Strecke von 2025 werden am 27. und 28. Februar 2027 eine Abfahrt und ein Super-G der Männer durchgeführt. Indes werden keine Frauen-Speedrennen in Österreich über die Bühne gehen. St. Anton wäre an der Reihe gewesen, der Tiroler Ort wechselt sich mit Altenmarkt-Zauchensee ab. Auch dort konnte keine Lösung gefunden werden.

"Für den Termin am 9. und 10. Jänner in St. Anton war es leider nicht möglich, die Rennen um eine Woche zu verschieben - was unter anderem aufgrund der Pisten- und Unterkunftssituation notwendig gewesen wäre. Auch Gespräche mit Zauchensee brachten keine Lösung. Daher mussten wir die FIS informieren, dass wir den Damentermin nicht durchführen können", wird ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer in einer Verbandsaussendung zitiert.

Nach dem traditionellen Start in Sölden (24./25. Oktober) stehen auf österreichischem Boden auch Gurgl (21./22. November), Gosau (28./29. Dezember), Flachau (4./5. Jänner), Kitzbühel (22.-24.) und Schladming (26./27.) im Kalender. Änderungen sind immer noch möglich.

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Agenturen, peka  | 

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