Österreichs Eishockey-Talent Biber unterschreibt NHL-Vertrag

Österreichs Eishockey-Verteidiger Gregor Biber hat bei Utah Mammoth einen ab kommender Saison gültigen Dreijahres-NHL-Einstiegsvertrag erhalten. Das gab der Klub aus Salt Lake City bekannt. Der 19-jährige Niederösterreicher war 2024 von Utah gedraftet worden, in den vergangenen drei Saisonen spielte er in der schwedischen Liga für Rögle. Zuletzt war er für Österreich bei der WM in der Schweiz im Einsatz. Bei Utah wird er zunächst in der AHL für das Farmteam Tucson Roadrunners auflaufen.