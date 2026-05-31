Triumph in der Overtime: Finnland ist neuer Weltmeister

Es kommt knüppeldick für das Schweizer Eishockey-Nationalteam. Bei den letzten drei Weltmeisterschaften standen die Eidgenossen immer im Endspiel - nur aus dem erhofften ersten WM-Titel wurde es nichts.

Auch bei der Heim-WM reichte es für die Schweizer nur zu einem Titel: Sieger der Herzen.