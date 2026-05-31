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Triumph in der Overtime: Finnland ist neuer Weltmeister
Finnland setzte sich im Finale der Eishockey-WM gegen Gastgeber Schweiz mit 1:0 durch.
Es kommt knüppeldick für das Schweizer Eishockey-Nationalteam. Bei den letzten drei Weltmeisterschaften standen die Eidgenossen immer im Endspiel - nur aus dem erhofften ersten WM-Titel wurde es nichts.
Auch bei der Heim-WM reichte es für die Schweizer nur zu einem Titel: Sieger der Herzen.
Im Endspiel der Heim-WM fielen die Schweizer knallhart auf den Boden der Realität: Finnland vereitelte den ersehnten Coup der Eidgenossen und sicherte sich den WM-Titel.
Nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit wurde der finnische Jungstar Helenius in der Overtime zum Matchwinner.
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