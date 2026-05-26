Österreichs Erfolge haben viele Väter, vor allem Spielerväter

Dass Österreichs Eishockey-Team bis zum letzten Spiel der Vorrunde dieser Weltmeisterschaft vom Aufstieg ins Viertelfinale träumen durfte, ist keine Selbstverständlichkeit. Mit den drei Siegen gegen Großbritannien, Ungarn und Lettland brachte sich Österreich in eine hervorragende Position in der Gruppe A, die von der Schweiz und Finnland dominiert wurde.

Vor nicht allzu langer Zeit pendelte Österreich zwischen der WM der Top-16-Nationen und der Division 1A. Natürlich hat der Ausschluss von Russland und Belarus 2022 den 2019 abgestiegenen Österreichern erst die Teilnahme an der A-WM ermöglicht. Das Team von Roger Bader hat die Chance aber auch genutzt und 2025 mit dem ersten Viertelfinale nach 31 Jahren eindrucksvoll bewiesen, wie effizient Österreichs Eishockey sein kann.

Damit ist nicht die Schusseffizienz der Spieler auf dem Eis gemeint. Eine Eishockey-Nation mit 3.558 männlichen Spielern und einer so unterdurchschnittlichen Infrastruktur spielt um den Einzug in die Top-8 der Welt? Hut ab vor Spielern und Trainern dieses Teams.