So schaffte es die Schweiz an die Eishockey-Weltspitze

Für Österreich geht es Schlag auf Schlag. Nach dem 3:1 am Dienstag gegen Lettland geht es bereits heute gegen die Mannschaft des Gastgeberlandes dieser WM weiter. Das Mittwoch-Spiel der Eishockey-WM zwischen Schweiz und Österreich (16.20 Uhr/ORF 1) ist seit Wochen mit 10.000 Zuschauern ausverkauft – so wie alle Partien der Schweizer Nati bei diesem Turnier.

So wie die Schweizer bisher auftraten, hat der Traum vom ersten WM-Titel seine Berechtigung. Nach den Silbermedaillen 2024 und 2025 soll 2026 die Entwicklung der neuen Eishockey-Großmacht vergoldet werden. 3:1 gegen Titelverteidiger USA, 4:2 gegen Lettland und 6:1 gegen Deutschland haben für die Schweiz noch keine große Aussagekraft. Außer dass der kurzfristige Wechsel von Patrick Fischer zu Jan Cadieux als Headcoach keine sportlichen Auswirkungen hatte. Der bisherige Assistent musste vor dem WM übernehmen, weil Fischer bei einem TV-Dreh zu einer Dokumentation in einem privaten Gespräch erzählte, dass er bestraft wurde, weil er sein Covid-Impfzertifikat vor Olympia 2022 gefälscht hatte. Die TV-Anstalt machte das öffentlich, und unter dem großen Druck der Öffentlichkeit musste Fischer mitten in der WM-Vorbereitung abdanken.

Die Anfänge Dass Silber für die Schweizer nicht mehr genug ist, zeigt, wie gut und konsequent in den vergangenen Jahrzehnten gearbeitet wurde. Der Weckruf, der den schlafenden Riesen aufwachen ließ, war ausgerechnet eine Niederlage der Schweiz gegen Österreich in der Olympia-Qualifikation 1997. Peter Zahner, der damalige Sportdirektor der Schweiz, erklärte in einem KURIER-Interview: „Österreich war in Nagano 1998 dabei und wir nicht. Danach haben wir noch mehr Geld sowie Zeit investiert und Top-Gegner eingeladen.“ Auch Österreichs Sportdirektor und Teamchef Roger Bader war in den 1990er- und 2000er-Jahren als Nachwuchs-Headcoach und Assistent beim Nationalteam mitbeteiligt am Aufstieg der Eisgenossen in die Weltklasse.