Eishockey-WM: Österreich schafft Sensation gegen Lettland

Es kann ja passieren, dass man einmal unterschätzt wird. Nach dem 1:6 bei der WM 2025 in Schweden sollte Lettland dieser Fehler jedoch kein zweites Mal unterlaufen. In Stockholm war Österreich vor einem Jahr alles aufgegangen. Mit dem Sieg im direkten Duell um einen Platz im Viertelfinale hatte sich das Nationalteam deutlich durchgesetzt.

Am Dienstag kam es bei der WM 2026 in Zürich wieder zu diesem Duell. Auch wenn die Vorrunde noch bis kommenden Dienstag dauert, war es schon ein richtungsweisendes Spiel, welches Team mit dem Viertelfinale spekulieren darf. Nach dem 3:1 har Österreich gute Chancen auf einen Platz in den Top-4 der Gruppe A.

Österreich begann gegen den WM-Dritten von 2023 in genau der gleichen Besetzung wie beim 4:2 gegen Ungarn, also auch mit Atte Tolvanen im Tor. David Kickert wird also das Mittwoch-Spiel gegen WM-Mitfavorit Schweiz absolvieren.