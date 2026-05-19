Eishockey-WM: Österreich schafft Sensation gegen Lettland
Es kann ja passieren, dass man einmal unterschätzt wird. Nach dem 1:6 bei der WM 2025 in Schweden sollte Lettland dieser Fehler jedoch kein zweites Mal unterlaufen. In Stockholm war Österreich vor einem Jahr alles aufgegangen. Mit dem Sieg im direkten Duell um einen Platz im Viertelfinale hatte sich das Nationalteam deutlich durchgesetzt.
Am Dienstag kam es bei der WM 2026 in Zürich wieder zu diesem Duell. Auch wenn die Vorrunde noch bis kommenden Dienstag dauert, war es schon ein richtungsweisendes Spiel, welches Team mit dem Viertelfinale spekulieren darf. Nach dem 3:1 har Österreich gute Chancen auf einen Platz in den Top-4 der Gruppe A.
Österreich begann gegen den WM-Dritten von 2023 in genau der gleichen Besetzung wie beim 4:2 gegen Ungarn, also auch mit Atte Tolvanen im Tor. David Kickert wird also das Mittwoch-Spiel gegen WM-Mitfavorit Schweiz absolvieren.
In den ersten 20 Minuten hatte Lettland optisch Vorteile, die Österreicher verteidigten aber tapfer das 0:0. An Stangentreffern stand es 1:1. Paul Huber traf nach einem Puckgewinn von Rohrer nur das rote Eisengestänge (9.), auf der anderen Seite hatte Österreich bei einem Schuss von Tumanovs (15.) das notwendige Glück mit der Latte. Auch Schneider und Thaler (12.) hätten durchaus zur Führung treffen können.
Nach der ersten Pause geriet Österreich stärker unter Druck und ging dennoch mit der ersten guten Chance in Führung. Nachdem Tolvanen gegen Krastebergs Sieger geblieben war, traf WM-Debütant Harnisch zum 1:0 für Österreich (28.). Sein Schuss rutschte mithilfe des lettischen Keepers Gudlevskis über die Linie.
Dramatisches Ende„Wer nicht hüpft der ist ein Lette“, hallte es durch die Arena. Es motivierte die Österreicher zu einer kämpferischen Weltklasse-Leistung. Nach 40 Minuten stand es sensationell 1:0 , 15 Schüsse wurden von Österreich geblockt. Im Eishockey ist das eine Frage des Charakters. Torschütze Harnisch gab zu: „Wir ziehen unseren Plan gut durch, machen die Kleinigkeiten richtig und wurden belohnt.“
Die Österreicher belohnten sich auch im Schlussdrittel. Nach dem 1:1 durch Balcers (41.) sorgte Nissner mit einem Powerplay-Treffer für das 2:1 (45.). Jetzt begann das Zittern. Und ein heroischer Kampf der Österreicher, die sich in die Schüsse der Letten warfen, als würde das keine Schmerzen verursachen. Und sie machten durch Rohrer auch noch das 3:1 (60.)
Mit jetzt neun Punkten in der Tabelle braucht Österreich wohl noch einen Punktegewinn gegen Deutschland am Samstag für den neuerlichen Einzug ins WM-Viertelfinale.
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