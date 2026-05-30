Es sind erst zwei Jahre vergangen, da hatte Österreich bei einem 4:1-Sieg gegen Norwegen eine der besten Leistungen im vergangenen Jahrzehnt abgeliefert und damit den 10. Rang bei der WM in Prag erreicht.

Heuer schaffte es Österreich auf Rang 11, die Norweger sind das Sensationsteam dieser WM. Nach Siegen u. a. gegen Schweden und Tschechien und einem Punktgewinn gegen Kanada in der Vorrunde stiegen die Norweger als Gruppenzweiter hinter den Kanadiern auf und besiegten im Viertelfinale auch noch Lettland mit 2:0. Somit geht es am Samstag im Halbfinale gegen die Schweiz um den Finaleinzug.