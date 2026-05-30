Eishockey-WM: Talentierte Norweger fordern die Schweizer Übermacht
Es sind erst zwei Jahre vergangen, da hatte Österreich bei einem 4:1-Sieg gegen Norwegen eine der besten Leistungen im vergangenen Jahrzehnt abgeliefert und damit den 10. Rang bei der WM in Prag erreicht.
Heuer schaffte es Österreich auf Rang 11, die Norweger sind das Sensationsteam dieser WM. Nach Siegen u. a. gegen Schweden und Tschechien und einem Punktgewinn gegen Kanada in der Vorrunde stiegen die Norweger als Gruppenzweiter hinter den Kanadiern auf und besiegten im Viertelfinale auch noch Lettland mit 2:0. Somit geht es am Samstag im Halbfinale gegen die Schweiz um den Finaleinzug.
Die Schweizer sind nach acht Spielen ungeschlagen und natürlich der große Favorit gegen Norwegen (15.20 Uhr). Im zweiten Halbfinale (20 Uhr) treffen Kanada und Finnland aufeinander.
Bei den Norwegern sind einige vielversprechende Talente am Werk. So kommt etwa der 18-jährige Tinus Luc Koblar in acht Partien auf sechs Tore und drei Assists. Der 21-jährige Noah Steen erzielte ebenfalls sechs Treffer. Auch Tormann Henrik Haukeland ist in Hochform. Der Straubing-Keeper ist nach dem Viertelfinale mit 95,97 Prozent gehaltener Schüsse die Nummer zwei aller WM-Goalies. Am Samstag wird er viel Arbeit bekommen. Die Schweizer schossen durchschnittlich 5,25 Tore pro Spiel (9 gegen Österreich).
Beim Kongress des Weltverbandes wurde die WM 2030 an Helsinki und Riga vergeben.
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