Weiter sensationell: Gastgeber Schweiz nach 6:0 gegen Norwegen im Eishockey-WM-Finale

Das Schweizer Nationalteam steht zum dritten Mal in Folge im WM-Finale und darf weiter auf den ersten Titel hoffen. Das Gastgeber-Team bezwang am Samstag im Halbfinale in Zürich die Überraschungsmannschaft Norwegen 6:0 (1:0,3:0,2:0). Der WM-Mitfavorit hatte mit dem Außenseiter längere Zeit Probleme, ehe Christoph Bertschy (18.) den Bann brach. Im Endspiel am Sonntag (20.20 Uhr) treffen die Eidgenossen auf den Sieger der Abendpartie (20.00 Uhr) Kanada gegen Finnland.