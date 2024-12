Abreise vor der 1.Abfahrt: Für einen Rückkehrer ist beim ÖSV kein Platz

Mit 14 Abfahrern war das ÖSV-Herrenteam nach Nordamerika gereist. Nur 13 dürfen am Dienstag den ersten Trainingslauf für die erste Saisonabfahrt am Freitag in Beaver Creek bestreiten.

Ein Abfahrer muss deshalb schon vor der Abfahrt die Heimreise antreten.