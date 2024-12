Comeback von ÖSV-Star Ortlieb: Die Königin der Stehauffrauen

Es zwickt und zwackt an vielen Stellen , „nach dem Aufstehen kommt alles zusammen. Ich habe immer noch ein Problem, die Stufen hinaufzukommen“, erzählt Nina Ortlieb.

Wenn Nina Ortlieb in der Früh aus dem Bett steigt, dann meldet sich gleich ihr geschundener Körper . Tagtäglich wird die Vorarlbergerin daran erinnert, was sie schon alles durchgemacht hat und welche Spuren die Karriere hinterlassen hat.

Die 28-Jährige feiert am Samstag in der Abfahrt in Beaver Creek wieder einmal ein Comeback. Man kennt sie gar nicht anders, Nina Ortlieb kommt irgendwie immer gerade von einer schweren Verletzung zurück.

Mit 22 Operationen dürfte die Vizeweltmeisterin in der Abfahrt (2023) einsame Rekordhalterin im Weltcup sein.