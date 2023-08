Warum die ÖSV-Stars in der Abfahrt einen Langlauf-Trainer bekommen

Der Herren-Chefcoach ist seit Mittwoch in Südamerika und begleitet die Vorbereitungen der ÖSV-Abfahrer in La Parva und El Colorado unweit der chilenischen Hauptstadt Santiago. Gerade für die Speedläufer sind diese Sommercamps in Südamerika unerlässlich und alternativlos. In Mitteleuropa ist ein gezieltes Abfahrtstraining je nach Schneelage frühestens Mitte, Ende September möglich. "Es geht allen gleich. Wir müssen nach Südamerika", sagt ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl.

Um den Athleten eine perfekte Vorbereitung für den Weltcupwinter zu gewährleisten, nimmt der österreichische Skiverband viel Geld in die Hand. Die Energiepreise und die Inflation haben die Kosten noch einmal steigen lassen, in Portillo, dem WM-Ort von 1966 in den chilenischen Anden, kostet etwa das Hotelzimmer 580 Euro – pro Nacht und Läufer wohlgemerkt, berichtet Mandl.