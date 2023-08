Nach Absturz im Windkanal: Lange Pause für ÖSV-Jungstar

Paul Walcher wurde sofort nach Österreich ausgeflogen und bereits im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck operiert. Der Jungstar muss zumindest einen Monat pausieren, gerade das Langlauftraining wird unter der Schulterverletzung leiden.

Der Wind- und Strömungskanal in Stockholm ist gerade im Sommer eine beliebte Reisedestination für Österreichs Skispringer und Kombinierer. In dieser einzigartigen Anlage können die Athleten minutelang in der Luft liegen und an der idealen Flugposition feilen.