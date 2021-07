Vonn startet in Lake Louise

Lindsey Vonn will trotz ihrer neuerlichen Knieverletzung diese Woche in Lake Louise auf die Rennpisten zurückkehren. Zehn Monate nach ihrem schweren Sturz in Schladming flog die US-Olympiasiegerin nach Kanada, wo zwei Weltcup-Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm stehen. Vonn will zumindest an den Trainings teilnehmen und dann über einen Start entscheiden.