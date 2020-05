Ski-Weltcup: Reisefieber & Rückkehrer

Sowohl Beaver Creek ( USA) als auch Lake Louise ( Kan) haben dank ausreichend Schnee grünes Licht für die Rennen bekommen. Den Anfang machen die Damen (29. 11.) mit der Abfahrt auf der WM-Strecke. Super-G und Riesentorlauf folgen. Eine Woche später absolvieren die Herren das gleiche Programm auf 3000 Metern Höhe in den Rocky Mountains.

Ob dabei tatsächlich auf der WM-Strecke gefahren wird, bleibt fraglich. Wahrscheinlicher scheint ein Hybrid-Kurs, da nicht sicher ist, ob es gelingen wird, die neue Abfahrtspiste der Damen, genannt „Raptor“, komplett zu beschneien. Die Alternative: Die Rennen werden auf der Damen-Strecke begonnen und wechseln ab der Hälfte auf die „Birds of Prey“ der Herren. Die Damen-Abfahrt würde dann bei der WM im Februar 2015 erstmals komplett befahren werden.

Marcel Hirscher tritt die Reise nach Amerika erst am nächsten Dienstag (26. 11.) an. An den Super-G in Beaver Creek hat er nicht die besten Erinnerungen: Beim Debüt im Vorjahr landete der Salzburger auf Rang 32. Bessere Erfahrungen hat da Lindsey Vonn, die nach dem Kreuz- und Innenbandriss in Schladming ihr Comeback geben wird: 2011 siegte die US-Dame in Beaver Creek (Super-G), in Lake Louise war Vonn bereits 14-mal die schnellste Zu-Tal-Raserin.

Auch Österreichs Speed-Spezialist Klaus Kröll kehrt nach dem Oberarmbruch im März und der Folgeoperation im Oktober in Übersee in den Weltcup zurück.



