Vonn strebt Comeback in Lake Louise an

Lindsey Vonn hat sich am Freitag auf Facebook und Twitter zu Wort gemeldet und sich für die zahlreichen Genesungswünsche bedankt. Außerdem fasst der US-Skistar ein Comeback bei den Rennen in Lake Louise von 6. bis 8. Dezember ins Auge.

"Ich danke euch für eure Unterstützung und guten Wünsche. Es waren ein paar sehr schwierige Tage, eure positiven Nachrichten haben mir enorm geholfen. Die Reha geht gut voran, ich arbeite so hart ich kann, um in ein paar Wochen in Lake Louise dabei zu sein. Nochmals danke, ich bin stolz, die besten Fans der Welt zu haben. In Liebe, Lindsey", schrieb Vonn auf Facebook.

Außerdem teilte sie mit, dass es sich nur um einen "vorübergehenden Rückschlag" handle. Und Bill Sterett, der Chef des Ärztestabes des US-Damenskiteams, gab ihr recht. Auch wenn das MRI einen Einriss des Kreuzband-Implantats gezeigt habe. "Darüber hinaus hat sie ein sehr stabiles Knie. Sie macht in der Therapie gute Fortschritte und hat von der so hart erarbeiteten Kraft nichts verloren." Gut erholen würde sie sich außerdem von den Schürfwunden im Gesicht und den Prellungen am Schulterblatt.

"Nichts wird mich davon abhalten, aufzustehen und weiter für meine Träume zu kämpfen," gibt sich die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin kämpferisch. Die Olympischen Spiele im Februar 2014 in Sotschi sind das ganz große Saisonziel von Vonn.