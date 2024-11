Comeback-Welle im Weltcup: Auch Marlies Raich schnallt wieder die Ski an

Sowohl Marcel Hirscher als auch Lindsey Vonn erfüllen (sogar alle) diese Kriterien. Hirscher feierte bereits sein Comeback beim Weltcup-Auftakt in Sölden, die 40-jährige US-Amerikanerin möchte in Beaver Creek als Vorläuferin starten und danach im Weltcup wieder in Speed-Bewerben an den Start gehen - mit künstlichem Knie.

Marlies Raich ist auch Ski-Weltmeisterin. 2007 in Aare gewann sie mit dem Team, 2011 in Garmisch-Partenkichen im Slalom. Zudem gewann sie vier Mal die Kristallkugel für den Slalom und einmal für die Kombination.