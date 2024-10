Marcel Hirscher beschert dem ORF Rekord-Quoten beim Ski-Auftakt

Im Schnitt ließen sich Durchgang eins 948.000 live via ORF 1 nicht entgehen. Und das an einem Sonntag-Vormittag. Dabei wurden 67 Prozent Marktanteil erreicht (71 bzw. 81 Prozent in den jungen Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 Jahre). Das ist Reichweiten-Rekord für den Weltcup-Auftakt in Sölden.

Bereits den Riesenslalom der Damen am 26. Oktober mit dem ersten RTL-Stockerlplatz für Österreich seit fünf Jahren durch Julia Scheib haben bis zu 622.000 bei 47 Prozent Marktanteil (49 bzw. 67 Prozent in den jungen Zielgruppen) gesehen.