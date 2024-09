Rennen gegen Exoten: Warum ÖSV-Läufer schon im Sommer Vollgas geben

Die Stars machen normalerweise einen Bogen um die Bewerbe zum Südamerika-Cup, doch beim „Memorial Stefano Pirola“ in El Colorado in Chile mischte sich zuletzt ein bekanntes Gesicht ins gänzlich unbekannte Starterfeld.

Fabio Gstrein war der prominente Aufputz des Riesentorlaufs in El Colorado, und auch wenn das österreichische Slalom-Ass (16 Weltcupplatzierungen in den Top 10) in der bunten Teilnehmerriege den größten Erfahrungsschatz vorweisen konnte, so ging der Sieg trotzdem an einen Lokalmatador.

Als Vierter hatte Gstrein knapp eineinhalb Sekunden Rückstand auf den argentinischen Sieger namens Tiziano Gravier.