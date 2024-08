Akute OP: Ski-Star Schwarz verpasst den Weltcup-Auftakt

Das Comeback von Marco Schwarz nach seinem Kreuzbandriss verzögert sich weiter. Aber nicht etwa weil das operierte Knie Faxen machen würde, es ist der Rücken , der den Kärntner Skistar in die Knie zwingt.

Im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck wurde der Kärntner vom Rückenspezialisten Michael Gabl operiert.

Schwarz hatte sich bereits vor einer Woche wegen chronischer Beschwerden in Behandlung begeben. Weil die Therapie nicht wie erwünscht anschlug , entschied er sich für einen Eingriff an der beleidigten Bandscheibe .

Die Operation wirft Marco Schwarz weit zurück. Der Österreicher kann erst in acht Wochen in das Training einsteigen. Das bedeutet, dass der Weltcup-Auftakt in Sölden Ende Oktober ohne ihn stattfinden wird.

„Leider hat sich die Situation Anfang der Woche so verschlechtert, dass an der Operation kein Weg mehr vorbeigeführt hat. Natürlich ist es hart jetzt wieder einige Wochen zurückgeworfen zu werden, aber es war definitiv die richtige Entscheidung", sagte Schwarz.