Phänomen Feller: Wo der ÖSV-Star sogar Legende Hirscher übertrumpft

Ganz im Gegenteil: Manuel Feller hatte einen Erfolgslauf, wie er selbst dem großen Marcel Hirscher nur in einem Winter gelungen war. Auf seinem Weg zum Sieg im Slalom-Weltcup war der Routinier aus Fieberbrunn in allen Saisonrennen in den Top 5 – so eine Quote hatte Hirscher nur im Winter 2012/’13 vorweisen können.