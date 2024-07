Pistenfeschak und ÖSV-Grande: Eine Skilegende wird 70

Aus Pum ist später Österreichs erfolgreichster Sportcoach geworden. Nicht auf dem Fußballplatz, sondern an der Skipiste. Seine ÖSV-Karriere , die Pum 1977 als Konditions- und Slalom-Co-Trainer gestartet hatte, beendete er 42 Jahre später als Sportdirektor des Ski-Verbandes.

Unzählige Medaillengewinne erlebte der Mühlviertler in führenden Positionen. Darunter Hermann Maiers zwei legendäre Olympiasiege 1998 in Nagano , wo der Herminator nach seinem schweren Abfahrtssturz rennunfähig schien, Pum ihn aber doch für den Super G auslosen ließ, nachdem er – verschiedene – Meinungen verschiedener Ärzte eingeholt hatte.

Bitterster Moment war für Pum, als er im Jänner 1991 der Mutter von Gernot Reinstadler von Wengen aus um Mitternacht die Todesnachricht von ihrem elf Stunden zuvor beim Abschlusstraining auf dem Lauberhorn-Zielhang gestürzten Sohn mitteilen musste.

Menschenfreund mit militärischer Disziplin

Pum, der besonders auf gute Manieren und adrettes Outfit seiner Alpinen achtete, versuchte trotz aller militärischer Disziplin (die er sich als Zeitsoldat in der Nahkampfabteilung des Bundesheeres angeeignet hatte) stets das Verbindende über das Trennende zu stellen. Auch in den ausländischen Weltcup-Orten war und ist er bei den Veranstaltern willkommener Gast. Der Ruf eines Pistenfeschaks begleitet ihn noch jetzt als Opa in der ehrenamtlichen Funktion eines OÖ-Skiverbandsvizepräsidenten.