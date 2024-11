ÖSV-Star Katharina Truppe: Eine Wundertüte und ehrliche Haut

Gäbe es eine Alpine Kombination aus den Disziplinen Emotionen und Sprücheklopfen, Katharina Truppe wäre einsame Klasse und wohl nicht zu schlagen. Die Technik-Spezialistin aus Altfinkenstein trägt ihr Herz auf der Zunge und lässt ihren Gefühlen immer und überall freien Lauf.

Keine kann sich nach gelungenen Läufen so herzhaft und ausgelassen freuen. Keine kann sich zugleich aber auch so wunderbar über sich ärgern wie Katharina Truppe, die aus ihrem Gemütszustand kein Hehl macht. „Wenn ich was spüre, dann muss das raus“, sagt die 28-Jährige vor dem Slalom am Samstag in Hochgurgl (10.30/13.30, live ORF1).

In letzter Zeit war Truppe eher beim Zetern, Klagen und Ärgern, der Riesentorlauf in Sölden (Platz 34) war genausowenig nach ihrem Geschmack wie der Slalom zuletzt in Levi (19.). Und wenn sich Katharina Truppe einmal in Rage redet, dann sprudelt es nur aus ihr heraus und sie klopft lustige Sprüche, die irgendwann einmal in Buchform erscheinen sollten.