Wintersport

Neuer Chefcoach beim ÖSV: Ein Niederösterreicher folgt auf Assinger

Johannes Zöchling ist der neue Cheftrainer des Frauen-Teams. Der Niederösterreicher feierte einst mit Katharina Liensberger riesige Erfolge.
Christoph Geiler
09.04.2026, 09:00

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Johannes Zöchling leitet ab sofort die Geschicke des Frauen-Skiteams

Wenn sich die ÖSV-Läuferinnen heute auf der Reiteralm den österreichischen Meistertitel in der Abfahrt ausfahren, dann wird ihnen der neue Cheftrainer des Frauen-Teams bereits auf die Beine schauen.

Drei Wochen nach dem freiwilligen Rückzug von Roland Assinger hat der ÖSV einen Nachfolger gefunden:

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Coach mit ÖSV-Vergangenheit

Johannes Zöchling übernimmt die Chefrolle im österreichischen Frauen-Team. Der Niederösterreicher, der eine erfolgreiche Vergangenheit beim ÖSV hatte, galt als Favorit für dieses Amt.

Katharina Liensberger feierte unter Trainer Hannes Zöchling ihre größten Erfolge

Katharina Liensberger feierte unter Trainer Johannes Zöchling ihre größten Erfolge

Erfolge mit Liensberger

Johannes Zöchling machte sich vor allem als Gruppentrainer der Technikerinnen einen Namen: Unter seiner Führung reifte Katharina Liensberger zur Weltklasse-Läuferin. 

Die beiden Goldmedaillen bei der WM 2021 in Cortina und der Sieg im Slalom-Weltcup tragen die Handschrift des Niederösterreichers, der früher auch schon mit Niki Hosp und Marlies Raich zusammengearbeitet hatte.

Neue Impulse

"Johannes bringt fachliche Kompetenz und internationale Erfahrung mit. Er kennt die Strukturen im ÖSV und hat gleichzeitig wertvolle neue Impulse gesammelt", erklärt ÖSV-Alpinchef Christian Mitter

"Wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit seinem Trainerteam die richtigen Schritte setzen wird, um die Damenmannschaft in allen Disziplinen konstant an die Weltspitze zu führen."

Johannes Zöchling und ÖSV-Alpinchef Christian Mitter

Johannes Zöchling und ÖSV-Alpinchef Christian Mitter

In den letzten beiden Jahren arbeitete der Türnitzer in Norwegen und trainierte dort die Technikerinnen. Bei den Olympischen Spielen durfte er die Bronzemedaille von Thea Louise Stjernesund bejubeln. 

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Mit Johannes Zöchling bleibt der Österreichische Skiverband seiner Linie treu: Für die Chefposten im Skisport kommen nur einheimische Trainer in Frage.

Der 46-Jährige wird auf der Kommandobrücke nach der Ära Assinger für einen Kurswechsel sorgen. Zöchling wird vor allem für seine ruhige, unaufgeregte Art geschätzt.

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kurier.at, cg  | 

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