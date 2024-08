Sonderbehandlung für Marcel Hirscher: Die FIS steht in der Kritik

Am Ende seiner alten Karriere hatte Marcel Hirscher weite Reisen gescheut und sich im Sommertraining auf heimischen Gletschern herumgetrieben. Zu Beginn seiner neuen Karriere zieht es den 35-Jährigen nun in den entlegensten Winkel der Welt, wo man um diese Jahreszeit Skifahren kann.

In Coronet Park im fernen Neuseeland arbeitet der Neo-Niederländer ab Freitag am Comeback und der Hochform. Begleitet von seinem Privatteam und einer Abordnung der Medienabteilung seines Helmsponsors. Die Bilder von den ersten Schwüngen des achtfachen Gesamtweltcupsiegers werden perfekt inszeniert und sollen um die Welt gehen.

Nicht mehr in den Top 300

Im Rahmen seines dreiwöchigen Camps in Neuseeland hat Hirscher auch Starts bei FIS-Rennen geplant. Ursprünglich hatten die Wettkämpfe das Ziel, wertvolle FIS-Punkte zu sammeln, um sich im Ranking und der Startliste nach vorne zu arbeiten. Nach dem Rücktritt im Herbst 2019 scheint Marcel Hirscher in der Weltrangliste aktuell im Slalom und Riesentorlauf nämlich nicht mehr in den Top 300 auf.