Superstar Hirscher ist zurück: Gut für den ÖSV und den Skisport

Der Zufall wollte es, dass zwei einstige Lichtgestalten, die sich in jüngster Zeit sehr rar gemacht haben, beinahe gleichzeitig wieder in der Öffentlichkeit erscheinen: René Benko, der skandalumwitterte Finanzjongleur, der in Innsbruck vor dem Konkursrichter stand.

Und Marcel Hirscher, der erfolggekrönte Slalomartist, der nach fünfjähriger Pause seine Rückkehr in den Skisport verkündete. Das war’s dann aber auch schon wieder mit den Gemeinsamkeiten.